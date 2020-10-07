Геркус сообщил, что «Локомотив» не сможет заявить Зе Луиша в ЛЧ

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Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что, согласно правилам Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), клуб не сможет заявить форварда сборной Кабо-Верде Зе Луиша для выступлений в Лиге чемпионов.
Геркус сообщил, что «Локомотив» не сможет заявить Зе Луиша в ЛЧ
  • РИА Новости

«Любопытный кейс по заявке. Можно ли заявить игрока в европейский турнир, не заявляя его при этом в РПЛ? Вроде бы да, но регламент неоднозначен. Скоро мы узнаем правильный ответ. Специалисты из УЕФА подсказывают, что Зе Луиша никак не заявить в ЛЧ. «Локомотив» ошибся с интерпретацией регламента», — написал Геркус в своём Telegram-канале.

О подписании контракта с экс-форвардом «Спартака» было объявлено 6 октября.

Ранее Анатолий Мещеряков прокомментировал переход Зе Луиша в «Локомотив».

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