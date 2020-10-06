Мещеряков прокомментировал переход Зе Луиша в «Локомотив»

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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал переход в команду форварда сборной Кабо-Верде Зе Луиша, который ранее выступал за «Спартак».
Мещеряков прокомментировал переход Зе Луиша в «Локомотив»
  • РИА Новости

«Закончили трансфер Зе Луиша. Все переговоры — уже история. Теперь мы будем смотреть в будущее. Зе Луиш и «Спартак»? Все футболисты профессионалы. Много игроков играли в разных командах. Клуб сейчас занимается переездом: чем быстрее, тем лучше», — сказал Мещеряков «Чемпионату».

Зе Луиш перешёл в «Порту» летом 2019 года из московского «Спартака» за €10,75 млн.

Ранее сообщалось, что экс-форвард «Спартака» Зе Луиш стал игроком «Локомотива».

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