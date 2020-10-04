Точечные усиления: «Локомотив» может подписать Кузяева и Зе Луиша перед Лигой чемпионов

«Локомотив» заканчивает усиление к групповому этапу Лиги чемпионов. По данным СМИ, команда Марко Николича договорилась о подписании контрактов с Далером Кузяевым и Зе Луишем. Российский полузащитник сможет усилить опорную зону, пока после травмы восстанавливается Дмитрий Баринов, а бывший нападающий «Спартака» должен разнообразить нападение железнодорожников. При этом договориться с вице-чемпионом мира Марио Манджукичем москвичам уже вряд ли удастся.

До начала группового этапа Лиги чемпионов остаётся всего две с половиной недели, а 7 октября участники этой стадии должны будут представить свои финальные заявки на турнир. У клубов осталось совсем немного времени, чтобы усилиться новыми игроками и завершить комплектацию. Среди российских команд активнее всего к еврокубковому сезону готовится «Локомотив», пригласивший сразу двух известных болельщикам Российской премьер-лиги исполнителей.

В воскресенье, 4 октября, стало известно, что к команде Марко Николича может присоединиться полузащитник сборной России Далер Кузяев. По информации издания «Спорт-Экспресс», бывший игрок «Зенита» уже подписал трёхлетний контракт с железнодорожниками, о котором пока не объявлено официально. В «Локомотив» Кузяев пришёл в статусе свободного агента, когда у него закончилось соглашение с петербургским клубом.

Кузяева можно назвать одним из самых востребованных в России опорных полузащитников. Даже без клуба он имел вызовы в национальную команду и выходил на поле в двух матчах Лиги наций, успев сделать голевую передачу во встрече с Венгрией. То, что он долгое время находился в подвешенном состоянии и пропустил треть сезона в РПЛ, объяснялось желанием продолжить карьеру за границей. Но подходящий вариант так и не удалось найти, и Кузяев остался в России.

Острая необходимость в хорошем опорнике появилась у «Локомотива» после того, как тяжёлую травму получил Дмитрий Баринов. Марко Николич в сложившейся ситуации остался лишь с тремя футболистами, способными сыграть в данной зоне, — Гжегожем Крыховяком, Станиславом Магкеевым и Даниилом Куликовым. Пока что их усилий хватает, чтобы москвичи чувствовали себя комфортно в российских условиях. При Николиче «Локомотив» провёл 19 матчей, в которых потерпел только три поражения и пропустил 13 мячей. Десять раз за это время ворота Маринато Гилерме оставались в неприкосновенности, и качественная игра опорников на это сильно повлияла.

Но в Лиге чемпионов «Локомотиву» предстоит сразиться с мюнхенской «Баварией», мадридским «Атлетико» и австрийским «Зальцбургом», а это уже совсем другой уровень оппозиции. У Кузяева есть опыт выступлений в еврокубках, пусть и не самый удачный: год назад из-за перебора жёлтых карточек он даже не смог провести все матчи группового этапа с «Зенитом». Но всё-таки его приход должен положительно сказаться на оборонительных качествах «Локомотива», а также добавить некоторой вариативности в атаке — в этом направлении Кузяев тоже может быть полезен. Да и в перспективе клуб только выигрывает от сильной конкуренции в опорной зоне.

Если о приходе Кузяева в «Локомотив» в последние дни говорилось немало, то сообщения о трансфере нападающего Зе Луиша стали довольно неожиданными. По данным издания «Спорт-Экспресс», он тоже согласовал условия трёхгодичного контракта и в ближайшее время подпишет его. Сейчас форвард, отыгравший четыре года в «Спартаке», представляет «Порту», с которым у него действует соглашение до 2023 года.

Для российского чемпионата возвращение Зе Луиша может стать большим плюсом. Достаточно вспомнить, как сильно сдал «Спартак» после его ухода. Хотя результативность Луиша не всегда была образцовой, он старался бить как можно чаще и создавал для красно-белых моменты, которые мог использовать не только он сам, но и кто-то из партнёров. К тому же он умеет играть на втором этаже и обладает неплохим дриблингом. Такой разносторонний игрок как раз и нужен «Локомотиву», чтобы построить атакующую игру.

Сейчас у железнодорожников не всё ладится в атаке. С уходом Алексея Миранчука москвичам удаётся забивать не больше двух мячей за игру даже в матчах с аутсайдерами РПЛ. Зе Луиш прекрасно знаком с особенностями российского чемпионата и должен сразу же влиться в команду. Будет ли он так же полезен в Лиге чемпионов, пока сказать сложно. Но как напарник для Фёдора Смолова и конкурент Эдера игрок сборной Кабо-Верде должен пригодиться. Не стоит забывать, что в Португалии Зе Луиш забил десять мячей и отдал две голевые передачи, а это уже достаточно неплохая статистика для нападающего.

Кроме Зе Луиша, «Локомотив» уже пригласил молодого белорусского форварда Виталия Лисаковича, который начал оправдывать затраты на трансфер из солигорского «Шахтёра». В последнем матче с «Химками» он впервые вышел в стартовом составе и забил дебютный мяч. Ранее Лисакович отметился голевой передачей в проигранной встрече с «Ахматом».

При этом «Локомотив» пока не закрыл сделку по Марио Манджукичу, контракт с которым был согласован ещё в сентябре. По данным Telegram-канала «Мутко против», экс-игрок «Ювентуса» и вице-чемпион мира в последний момент потребовал увеличить зарплату до €10 млн за два года, с чем клуб категорически не согласился. Из-за этого вероятность прихода столь именитого нападающего, особенно после согласования контракта с Зе Луишем, стала очень низкой. Но как раз именно такой игрок, имеющий огромный опыт в Лиге чемпионов, пригодился бы москвичам конкретно для этого турнира.

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич ждёт, что до закрытия трансферного окна команда усилится новыми игроками, однако информацию о скором переходе Далера Кузяева и Зе Луиша не подтвердил, передаёт ТАСС.