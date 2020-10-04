Футболист «Локомотива» Смолов пропустит матч РПЛ с «Химками» из-за повреждения

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов пропустит матч десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковными «Химками».

Как сообщает пресс-служба «Локомотива», Смолов накануне получил небольшое повреждение на предматчевой тренировке и пропустит игру.

Матч «Локомотив» — «Химки» состоится 4 октября на «РЖД Арене».

30-летний форвард был вызван в сборную России по футболу для подготовки к матчам Лиги наций со сборными Турции и Венгрии, а также к контрольному матчу со Швецией.

Ранее сообщалось, что футболист «Ахмата» Семёнов прибыл на базу сборной России в Новогорск.