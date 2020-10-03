Футболист «Ахмата» Семёнов прибыл на базу сборной России в Новогорск

Пресс-служба сборной России по футболу сообщила о прибытии в расположение национальной команды защитника грозненского клуба «Ахмат» Андрея Семёнова.

«У Семёнова были признаки мышечного перенапряжения, которое не позволило бы ему сыграть в завтрашнем матче «Ахмата». После консультаций между врачами клуба и сборной было принято решение о приезде футболиста в расположение национальной команды в Новогорск уже сегодня для начала комплекса лечебно-диагностических мероприятий», — говорится в сообщении.

Ближайший матч Ахмата» состоится на выезде 4 октября. Соперником грозненской команды станет казанский «Рубин».

Отмечается, что Сёмёнов и прежде прибывший на базу Далер Кузяев уже провели первое тренировочное занятие.

Ранее сообщалось, что Кузяев первым прибыл на базу сборной России по футболу в Новогорске.