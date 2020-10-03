Футболист «Ахмата» Семёнов прибыл на базу сборной России в Новогорск
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«У Семёнова были признаки мышечного перенапряжения, которое не позволило бы ему сыграть в завтрашнем матче «Ахмата». После консультаций между врачами клуба и сборной было принято решение о приезде футболиста в расположение национальной команды в Новогорск уже сегодня для начала комплекса лечебно-диагностических мероприятий», — говорится в сообщении.
Ближайший матч Ахмата» состоится на выезде 4 октября. Соперником грозненской команды станет казанский «Рубин».
Отмечается, что Сёмёнов и прежде прибывший на базу Далер Кузяев уже провели первое тренировочное занятие.
Ранее сообщалось, что Кузяев первым прибыл на базу сборной России по футболу в Новогорске.