Кузяев первым прибыл на базу сборной России по футболу в Новогорске
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Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
27-летний Кузяев находится в статусе свободного агента после окончания срока действия контракта с петербургским «Зенитом». Сам игрок хочет продолжить карьеру в Европе.
Контрольный матч Россия — Швеция пройдёт 8 октября, игра Лиги наций с Турцией состоится 11 октября, а с Венгрией — 14 октября. Все три встречи пройдут в Москве.
Ранее сообщалось, что РФС организует фан-зоны в Петербурге и Ростове во время октябрьских матчей сборной России.