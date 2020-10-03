Кузяев первым прибыл на базу сборной России по футболу в Новогорске

Полузащитник Далер Кузяев, находящийся в статусе свободного агента, первым приехал на базу национальной команды перед стартом сбора для подготовки к матчам Лиги наций со сборными Турции и Венгрии, а также контрольному матчу со Швецией.

Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

27-летний Кузяев находится в статусе свободного агента после окончания срока действия контракта с петербургским «Зенитом». Сам игрок хочет продолжить карьеру в Европе.

Контрольный матч Россия — Швеция пройдёт 8 октября, игра Лиги наций с Турцией состоится 11 октября, а с Венгрией — 14 октября. Все три встречи пройдут в Москве.

Ранее сообщалось, что РФС организует фан-зоны в Петербурге и Ростове во время октябрьских матчей сборной России.