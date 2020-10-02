«Локомотив» узнал расписание группового этапа ЛЧ

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«Локомотив» проведёт первый матч группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21 на выезде с «Ред Булл Зальцбург» 21 октября.
«Локомотив» узнал расписание группового этапа ЛЧ

В группе А вместе с «Локомотивом» выступят действующий победитель Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария», а также мадридский «Атлетико» и австрийский «Зальцбург».

21.10.2020, 19:55 «Зальцбург» (Австрия) — «Локомотив»

27.10.2020, 20:55 «Локомотив» — «Бавария»

3.11.2020, 20:55 «Локомотив» — «Атлетико»

25.11.2020, 23:00 «Атлетико» — «Локомотив»

1.12.2020, 20:55 «Локомотив» — «Зальцбург»

9.12.2020, 23:00 «Бавария» — «Локомотив»

Ранее стало известно расписание «Зенита» в ЛЧ.

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