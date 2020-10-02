«Локомотив» узнал расписание группового этапа ЛЧ
В группе А вместе с «Локомотивом» выступят действующий победитель Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария», а также мадридский «Атлетико» и австрийский «Зальцбург».
21.10.2020, 19:55 «Зальцбург» (Австрия) — «Локомотив»
27.10.2020, 20:55 «Локомотив» — «Бавария»
3.11.2020, 20:55 «Локомотив» — «Атлетико»
25.11.2020, 23:00 «Атлетико» — «Локомотив»
1.12.2020, 20:55 «Локомотив» — «Зальцбург»
9.12.2020, 23:00 «Бавария» — «Локомотив»
Ранее стало известно расписание «Зенита» в ЛЧ.