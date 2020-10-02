Стало известно расписание «Зенита» в ЛЧ

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Петербургский «Зенит» проведёт первый матч в Лиге чемпионов-2020/21 на своём поле против бельгийского «Брюгге».
Стало известно расписание «Зенита» в ЛЧ
  • globallookpress.com

Соперниками петербургской команды будут бельгийский «Брюгге», дортмундская «Боруссия» и итальянский «Лацио».

Расписание «Зенита» выглядит следующим образом:

20 октября, 19:55
«Зенит» — «Брюгге»

28 октября, 23:00
«Боруссия» — «Зенит»

4 ноября, 20:55
«Зенит» — «Лацио»

24 ноября, 23:00
«Лацио» — «Зенит»

2 декабря, 23:00
«Брюгге» — «Зенит»

8 декабря, 20:55
«Зенит» — «Боруссия»

Ранее «Зенит» сделал официальное предложение «Атлетико» о покупке Эрреры.

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