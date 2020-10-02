Стало известно расписание «Зенита» в ЛЧ

Петербургский «Зенит» проведёт первый матч в Лиге чемпионов-2020/21 на своём поле против бельгийского «Брюгге».

globallookpress.com

Соперниками петербургской команды будут бельгийский «Брюгге», дортмундская «Боруссия» и итальянский «Лацио». Расписание «Зенита» выглядит следующим образом: 20 октября, 19:55

«Зенит» — «Брюгге» 28 октября, 23:00

«Боруссия» — «Зенит» 4 ноября, 20:55

«Зенит» — «Лацио» 24 ноября, 23:00

«Лацио» — «Зенит» 2 декабря, 23:00

«Брюгге» — «Зенит» 8 декабря, 20:55

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