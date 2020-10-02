Стало известно расписание «Зенита» в ЛЧ
- globallookpress.com
Соперниками петербургской команды будут бельгийский «Брюгге», дортмундская «Боруссия» и итальянский «Лацио».
Расписание «Зенита» выглядит следующим образом:
20 октября, 19:55
«Зенит» — «Брюгге»
28 октября, 23:00
«Боруссия» — «Зенит»
4 ноября, 20:55
«Зенит» — «Лацио»
24 ноября, 23:00
«Лацио» — «Зенит»
2 декабря, 23:00
«Брюгге» — «Зенит»
8 декабря, 20:55
«Зенит» — «Боруссия»
Ранее «Зенит» сделал официальное предложение «Атлетико» о покупке Эрреры.