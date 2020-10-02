Источник: «Зенит» сделал официальное предложение «Атлетико» о покупке Эрреры

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Петербургский «Зенит» хочет приобрести полузащитника мадридского «Атлетико» Эктора Эрреру.
Источник: «Зенит» сделал официальное предложение «Атлетико» о покупке Эрреры
  • Reuters

Об этом сообщает Todofichajes.com. По информации источника, у мексиканца есть два варианта продолжения карьеры: вернуться в «Порту», за который он уже выступал с 2013 по 2019 год, или отправиться в Россию. Сообщается, что «Зенит» сделал «Атлетико» официальное предложение 1 октября. Клуб хочет завершить сделку в кратчайшие сроки.

В прошлом сезоне Эррера провёл 21 матч в чемпионате Испании, в котором отдал две голевые передачи.

Ранее Семак назвал «Спартак» одним из претендентов на победу в РПЛ.

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