Семак назвал «Спартак» одним из претендентов на победу в РПЛ

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре московского «Спартака» в сезоне-2020/21.

Безусловно, «Спартак» укрепился. Сейчас другое настроение. Команда идёт в лидерах. Я перед сезоном сказал, что «Спартак» — это один из претендентов на победу в чемпионате, как мы и другие московские клубы. Сейчас уровень конкуренции повысился. Я думаю, что уже четыре-пять команд точно могут бороться за первое место», — сказал Семак в интервью YouTube-каналу «Оле, гуакамоле».

«Зенит» сыграет со «Спартаком» в Санкт-Петербурге 3 октября. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, чем интересен матч РПЛ «Спартак» — «Зенит».