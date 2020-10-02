Семак назвал «Спартак» одним из претендентов на победу в РПЛ

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре московского «Спартака» в сезоне-2020/21.
Семак назвал «Спартак» одним из претендентов на победу в РПЛ
  • РИА Новости

Безусловно, «Спартак» укрепился. Сейчас другое настроение. Команда идёт в лидерах. Я перед сезоном сказал, что «Спартак» — это один из претендентов на победу в чемпионате, как мы и другие московские клубы. Сейчас уровень конкуренции повысился. Я думаю, что уже четыре-пять команд точно могут бороться за первое место», — сказал Семак в интервью YouTube-каналу «Оле, гуакамоле».

«Зенит» сыграет со «Спартаком» в Санкт-Петербурге 3 октября. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, чем интересен матч РПЛ «Спартак» — «Зенит».

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