ЭКС РФС признал, что арбитр верно не назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) рассмотрела обращение московского ЦСКА на качество работы арбитром матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».

Как сообщает пресс-служба РФС, комиссия согласилась с решением арбитра встречи Михаила Вилкова в эпизоде с неназначением пенальти в ворота «Локомотива» на 29-й минуте матча.

Отмечается, что такое решение мотивировано тем, что после того, как хавбек «Локомотива» Даниил Куликов потерял равновесие в борьбе с Николой Влашичем, и в момент попадания мяча в руку она была в естественном положении.

Матч ЦСКА — «Локомотив», прошедший 27 сентября, завершился победой железнодорожников со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что глава РФС ждёт качественной работы арбитров в матче «Спартак» — «Зенит».