СМИ: «Локомотив» близок к трансферу экс-игрока «Спартака» Зе Луиша
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Как сообщает «Спорт-Экспресс», соглашение рассчитано на три года. Ожидается, что контракт будет подписан в ближайшее время.
Зе Луиш перешёл в «Порту» летом 2019 года из московского «Спартака». В прошлом сезоне 29-летний футболист принял участие в 31 матче за португальский клуб и записал в свой актив десять голов и две голевые передачи.
Ранее появилась информация, что Далер Кузяев подписал контракт с «Локомотивом».