СМИ: «Локомотив» близок к трансферу экс-игрока «Спартака» Зе Луиша

Московский футбольный клуб «Локомотив» согласовал условия личного контракта с нападающим португальского «Порту» Зе Луишем.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», соглашение рассчитано на три года. Ожидается, что контракт будет подписан в ближайшее время.

Зе Луиш перешёл в «Порту» летом 2019 года из московского «Спартака». В прошлом сезоне 29-летний футболист принял участие в 31 матче за португальский клуб и записал в свой актив десять голов и две голевые передачи.

Ранее появилась информация, что Далер Кузяев подписал контракт с «Локомотивом».