Аршавин призвал Кузяева отказаться от перехода в «Локомотив»

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Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин предостерёг Далера Кузяева от перехода в «Локомотив».
Аршавин призвал Кузяева отказаться от перехода в «Локомотив»
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Кузяев ранее покинул стан «Зенита» на правах свободного агента и занялся поисками новой команды в Европе. В последние дни пресса сообщает о грядущем трансфере полузащитника сборной России в «Локо».

«Далер, послушай меня, не совершай ошибку. Просто так сложилось, что я его за неделю дважды встретил в одном месте и два раза уговаривал остаться в «Зените». Если это не сработает, то я расстроюсь. Зачем менять «Зенит» на «Локомотив»?», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Кузяев первым прибыл на базу сборной России по футболу в Новогорске.

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