Игнашевич обновил рекорд сборной России по возрасту среди участников ЧМ по футболу

Защитник сборной России Сергей Игнашевич обновил рекорд национальной команды среди самых возрастных футболистов, выступавших на чемпионате мира.

Игнашевич переписал своё же рекордное достижение, которое было установлено в игре с Саудовской Аравией. На момент матча с Египтом защитнику исполнилось 38 лет 325 дней.

Ранее стал известен стартовый состав сборной России на матч с Египтом на чемпионате мира 2018 года.