Стал известен состав сборной России по футболу на матч ЧМ-2018 с Египтом

Стал известен стартовый состав национальной команды России на матч группового этапа чемпионата мира по футболу со сборной Египта.

Об этом сообщается на официальной странице сборной России в социальной сети Twitter.

В сравнении с матчем с Саудовской Аравией стартовый состав команды претерпел два изменения. Вместо травмированного Алана Дзагоева на поле с первых минут выйдет Денис Черышев. Фёдора Смолова заменит Артём Дзюба.

Ранее сообщалось, что Мохаммед Салах с первых минут выйдет на поле стадиона «Санкт-Петербург» в матче с Россией на ЧМ-2018.