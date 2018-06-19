Салах попал в стартовый состав сборной Египта на матч с Россией на ЧМ-2018 по футболу

Обнародован стартовый состав национальной команды Египта на матч группового этапа чемпионата мира по футболу со сборной России.

تشكيل مصر أمام روسيا:

محمد الشناوي ( 23 ) - أحمد فتحي ( 7 ) ، علي جبر ( 2 ) ، أحمد حجازي ( 6 ) ، محمد عبد الشافي ( 13 ) - محمد النني ( 17 ) ، طارق حامد ( 8 ) - عبد الله السعيد ( 19 ) ، محمود حسن [ تريزيجيه ] ( 21 ) ، محمد صلاح ( 10 ) - مروان محسن ( 9 ). pic.twitter.com/sEB1rhtUoK — EFA.eg (@EFA) 19 июня 2018 г.

Об этом сообщается на официальной странице Федерации футбола Египта в Twitter.

Лидер сборной Египта Мохаммед Салах выйдет на поле в стартовом составе.

Ранее сообщалось, что российские футболисты отправились на матч с Египтом.