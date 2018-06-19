Сборная России отправилась на матч ЧМ-2018 по футболу с Египтом

Футболисты сборной России направились на стадион «Санкт-Петербург», где проведут матч группового этапа чемпионата мира 2018 года с национальной командой Египта.

Как сообщается на официальной странице национальной команды в Twitter, в настоящее время подопечные Станислава Черчесова направляются на стадион «Санкт-Петербург», где сыграют с египтянами.

Матч между сборными России и Египта начнётся в 21:00.

Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев выразил мнение, что для россиян матч с командой Египта является ключевым на групповом этапе мундиаля.