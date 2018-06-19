Игнатьев: для России всё зависит от матча с Египтом

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев считает, что судьба российской команды на домашнем чемпионате мира зависит от матча второго тура группового этапа с национальной командой Египта.

«Да, действительно, от второго поединка в группе A, я бы сказал, зависит всё: или команда сразу выходит на первое или второе место, или нам предстоит ещё неделю находиться в томительном ожидании», — заявил Игнатьев в эксклюзивном интервью RT.

Эксперт считает, что россияне будут играть в приподнятом настроении после победы над Саудовской Аравией в стартовом матче ЧМ-2018.

«После 5:0 весь негатив, который давил на игроков и тренерский штаб, должен уйти. Поэтому на поле мы выйдем с совершенно другим настроением. Но в уме всё-таки будем держать положительные и отрицательные моменты стартового поединка, ведь это позволит избежать многих ошибок», — заключил Игнатьев.

Матч Россия — Египет состоится 19 июня в Санкт-Петербурге. Начало — в 21:00.

Ранее футбольный эксперт Евгений Ловчев заявил, что Лионеля Месси из сборной Аргентины, Мохаммеда Салаха из сборной Египта и других звёзд во многом переоценивают.