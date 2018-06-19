«Не стоит никого бояться»: Игнатьев о составе сборной России, командной игре и результате матча Россия — Египет

Российские футболисты смогут победить, если покажут слаженную командную игру, заявил в интервью RT экс-наставник сборной Борис Игнатьев. Кроме того, специалист рассказал, кого из игроков, по его мнению, стоит выпустить на поле с первых минут и почему национальной команде не стоит бояться Мохаммеда Салаха, а также дал свой прогноз на матч Россия — Египет.

— Ещё до старта чемпионата мира много говорили о том, что матч со сборной Египта станет ключевым для подопечных Станислава Черчесова. Так и произошло, согласны?

— Да, действительно, от второго поединка в группе A, я бы сказал, зависит всё: или команда сразу выходит на первое или второе место, или нам предстоит ещё неделю находиться в томительном ожидании.

— После разгромной победы над Саудовской Аравией сборная России должна быть в состоянии эмоционального подъёма. Пойдёт ли это на пользу?

— Конечно, ведь психологическое состояние спортсменов может значительно сказаться на итоговом результате. После 5:0 весь негатив, который давил на игроков и тренерский штаб, должен уйти. Поэтому на поле мы выйдем совершенно с другим настроением. Но в уме всё-таки будем держать положительные и отрицательные моменты стартового поединка, ведь это позволит избежать многих ошибок.

— Не будут ли футболисты чувствовать себя чересчур расслабленно?

— Нет, такого не может быть, так как они прекрасно понимают значимость и ответственность предстоящего матча. Если подобное и произойдёт с кем-то из игроков, то поддержка зрителей с трибун поможет справиться с излишней самоуверенностью.

— По мнению главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, россиян устроит ничья в игре с Египтом. Не смогут ли подобные мысли сыграть злую шутку с подопечными Черчесова?

— Команда всегда готовится к различному развитию событий. Футбол — это игра с двусторонним движением: если мяч находится у тебя, ты должен стараться его удержать, а если у соперника, нужно проявить дисциплину, сделать всё возможное, чтобы выиграть как можно больше противоборств. Остальные моменты будут зависеть от понимания состояния игроков тренерским штабом.

— Безусловно, главная звезда сборной Египта — форвард Мохаммед Салах. Как вы считаете, что нужно делать россиянам, чтобы остановить нападающего «Ливерпуля»?

— В преддверии чемпионата мира мы уже сталкивались с футболистами высокого уровня, поэтому подобный опыт у нас уже есть. В данном случае необходимо обеспечить групповые взаимодействия в зонах, где будет находиться египтянин, не оставлять его наедине с защитником, не давать пространство для манёвра.

— В связи с этим не решит ли Черчесов перейти на схему с тремя центральными защитниками в матче с Египтом?

— Не думаю. Конечно, большое значение будет иметь психология, но мы уже продемонстрировали, что с этим у нас всё в порядке. Поэтому я не вижу особого смысла менять состав, а также игровую схему.

— В финале Лиги чемпионов Салах получил травму плеча, после которой довольно долго восстанавливался. Подобное повреждение может помешать ему подойти к матчу с Россией в оптимальной форме?

— Конечно, хотелось бы пожелать нападающему крепкого здоровья. Но футбол — это война, поэтому мы должны пользоваться любыми методами, чтобы добиться положительного результата.

— В матче с Саудовской Аравией в центре обороны сборной России играли не самые скоростные Сергей Игнашевич и Илья Кутепов. Целесообразно ли делать ставку на эту пару в игре с Египтом?

— Конечно, ведь Игнашевич проявил себя лучшим образом в первой игре. Выбор был сделан задолго до начала турнира. Поэтому в данный момент тренерскому штабу остаётся лишь вдохнуть в них чувство уверенности и помочь выйти на оптимальный уровень.

— Возможно, стоит ждать появления на поле кого-то из запасных российской сборной?

— Не вижу в этом резона. Победный состав не меняют и мы увидим в обойме тех же игроков, которые выходили на поле в матче с Саудовской Аравией.

— Если говорить об атакующем потенциале российской команды, кто станет главной действующей силой нашей команды?

— Преимуществом в игре против сборной Египта станет командная игра и единение всех игроков.

— Помимо Салаха, кого стоит опасаться в составе соперника?

— Все футболисты достойны уважения, но бояться кого-либо не имеет смысла. Хорошим примером здесь стала сборная Швейцарии, которая могла бы сдаться ещё перед стартовым свистком, зная, какие именитые спортсмены играют за бразильскую команду. Но она этого не сделала и довела игру до ничейного результата.

— В первой игре на замену удачно вышел Денис Черышев. Стоит ли ожидать его появления в стартовом составе в игре с Египтом?

— Своей креативной игрой, забитыми мячами он дал весомые основания тренерскому штабу для доверия. Поэтому решающее слово останется за Черчесовым.

Также по теме «Результаты абсолютно непредсказуемы»: Домингес об осечке Месси, игре фаворитов и ответственности футболистов На чемпионате мира не может быть фаворитов, подчеркнул аргентинский футболист Алехандро Домингес в интервью RT. Бывший нападающий...

— Однако не слишком удачно выступил Фёдор Смолов, а Артём Дзюба, наоборот, отметился забитым мячом. Кто, на ваш взгляд, больше достоин играть с первых минут матча?

— При определённом изменении в отношении к самому себе и своей игре должен выйти Смолов, которому, на мой взгляд, помешало проявить себя нервное напряжение. Сборная вправе рассчитывать на его подвижность и объём работы в матче с Египтом. Дзюба будет необходим, когда мы будем иметь преимущество в счёте и атаковать на половине поля соперника.

— Одним из главных героев матча с Саудовской Аравией стал Александр Головин. Можно ли его назвать лидером сборной России?

— Если брать игровые качества, то это так. Однако нашей команде необходим личностный лидер — им могут стать более опытные Акинфеев или Игнашевич.

— В СМИ появилось множество слухов о возможном отъезде Головина в Европу. При этом называются клубы калибра «Барселоны» и «Ювентуса». Александр соответствуют уровню этих команд?

— Да, он вышел на очень достойный уровень. В связи с этим я бы не удивился, если «Ювентус» или кто-то ещё сделает ему хорошее предложение. Нам останется только поблагодарить ЦСКА за то, что способствовали прогрессу этого футболиста. Ведь он станет отличным примером для подрастающего поколения спортсменов.

— Как завершится матч между сборными России и Египта?

— Я бы поставил на нулевую ничью. Нас устроит любой результат, кроме поражения.