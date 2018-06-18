Акинфеев рассказал о настроении в сборной России накануне матча ЧМ-2018 с Египтом

Голкипер и капитан сборной России по футболу Игорь Акинфеев рассказал о настроении игроков национальной команды накануне матча групповой стадии чемпионата мира по футболу с национальной командой Египта.

«Настроение хорошее, и когда хороший результат — есть позитив, шутки, раскрепощённость какая-то. Надеюсь, дальше так и будет. Будем стараться, чтобы у всех было хорошее настроение. Нужно всем, нужно объединиться», — заявил Акинфеев на пресс-конференции.

Матч Россия — Египет состоится 19 июня на стадионе «Санкт-Петербург», расположенном на Крестовском острове. Начало — в 21:00.

Ранее Станислав Черчесов выразил уверенность, что футболисты сборной России смогут сдержать Мохаммеда Салаха в матче ЧМ-2018 с Египтом.