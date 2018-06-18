Черчесов уверен, что футболисты сборной России смогут сдержать Салаха в матче ЧМ-2018 с Египтом

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выразил уверенность, что игроки национальной команды смогут сдержать форварда сборной Египта Мохаммеда Салаха в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Конечно, есть всегда игроки, на которых мы обращаем внимание. У египтян равная команда, но он выделяется. Тем не менее у нас есть понимание, как это делать, и завтра мы будем это делать. Завтра увидите как», — заявил Черчесов на пресс-конференции.

Он выразил уверенность, что его подопечные смогут сдержать Салаха.

«Я верю в свою команду и в своих игроков. Ответ прост. Мы готовы это сделать, и мы это сделаем», — добавил тренер.

Матч Россия — Египет состоится 19 июня на стадионе «Санкт-Петербург», расположенном на Крестовском острове. Начало — в 21:00.

Ранее сообщалось, что Мохаммед Салах провёл тренировку в общей группе сборной Египта перед матчем с Россией.