Салах провёл тренировку в общей группе сборной Египта перед матчем с Россией

Лидер сборной Египта по футболу нападающий Мохаммед Салах тренировался в общей группе национальной команды перед матчем второго тура чемпионата мира 2018 года с Россией.

Салах не принимал участия в игре с Уругваем из-за травмы, полученной в финале Лиги чемпионов.

Матч Россия — Египет состоится в Санкт-Петербурге 19 июня. Начало — в 21:00.

Ранее сообщалось, что Салах готов принять участие в матче второго тура группового этапа чемпионата мира с национальной командой России.