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Салах провёл тренировку в общей группе сборной Египта перед матчем с Россией
17 июня 2018, 13:14
/ Reuters
Лидер сборной Египта по футболу нападающий Мохаммед Салах тренировался в общей группе национальной команды перед матчем второго тура чемпионата мира 2018 года с Россией.
Салах не принимал участия в игре с Уругваем из-за травмы, полученной в финале Лиги чемпионов.
Матч Россия — Египет состоится в Санкт-Петербурге 19 июня. Начало — в 21:00.
Ранее сообщалось, что Салах готов принять участие в матче второго тура группового этапа чемпионата мира с национальной командой России.
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