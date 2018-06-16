Салах готов сыграть в матче ЧМ-2018 с Россией

Нападающий сборной Египта по футболу Мохаммед Салах готов принять участие в матче второго тура группового этапа чемпионата мира с национальной командой России.

По информации ТАСС со ссылкой на «Аль-Баляд», Салах заявил медицинскому и техническому штабам, что он восстановился после травмы и готов принять участие в матче с Россией.

По словам Салаха, тренерский штаб сборной Египта во главе с Эктором Купером хочет его поставить в стартовый состав из-за важности матча.

Матч Россия — Египет состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.

Ранее форвард египетской сборной Мохаммед Салах в день своего 26-летия получил от чеченских болельщиков 100-килограммовый торт, увенчанный золотой бутсой.