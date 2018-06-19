Евгений Ловчев заявил, что Месси и Салаха переоценивают

Футбольный эксперт Евгений Ловчев в беседе с Nation News заявил, что Лионеля Месси из сборной Аргентины, Мохаммеда Салаха из сборной Египта и других звёзд во многом переоценивают.

«Тот же Месси в «Барселоне» играет значительно лучше, чем в сборной. Тренер клуба ежедневно тренирует команду и подстраивает её под Месси, использует его лучшие качества», — сказал он.

По его словам, такая же ситуация с Салахом в «Ливерпуле», и не надо думать, что игрок, который забивает в клубе, будет таким же на чемпионате мира по футболу.

Ранее Ловчев оценил возможности Салаха в преддверии матча Россия — Египет.

Также советник президента ФК «Локомотив» Дмитрий Булыкин в беседе с НСН оценил перспективы сборной Германии, проигравшей команде Мексики.