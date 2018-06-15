Евгений Ловчев оценил возможности Салаха в преддверии матча Россия — Египет

Заслуженный мастер спорта Евгений Ловчев в беседе с телеканалом «Звезда» оценил возможности форварда Мохаммеда Салаха в преддверии матча Россия — Египет в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Мы немного перебираем с Салахом. Он классный футболист, но он клубный игрок. Под него тренер «Ливерпуля» подстраивает игру всей команды. А сборная тренируется по-другому», — заявил эксперт.

По его словам, в национальной команде игроки собираются за неделю до матчей, и подстроиться нет возможности.

Ранее ветеран «Спартака», двукратный обладатель Кубка СССР по футболу Валерий Рейнгольд в беседе с НСН оценил игру сборной России в матче с командой Саудовской Аравии.