Ветеран «Спартака» оценил игру сборной России в матче с Саудовской Аравией

Ветеран «Спартака», двукратный обладатель Кубка СССР по футболу Валерий Рейнгольд в беседе с НСН оценил игру сборной России в матче с командой Саудовской Аравии на чемпионате мира по футболу 2018 года.

«Я уже говорил, что футбол — это беговой вид спорта, и тут нужно бегать. Будете бегать — и будет всё получаться. Вот сегодня мы бегали», — заявил он.

По словам Рейнгольда, по мастерству россияне выше саудитов.

Вместе с тем, считает эксперт, не надо обольщаться, поскольку главное впереди, будет тяжёлая игра с Египтом и самая тяжёлая — с Уругваем.

«Нам нужно набирать очки. Я бы пожелал нашим футболистам приехать сегодня на базу и забыть сегодняшнюю игру немедленно. С этой эйфорией жить нельзя. Если они хотят так же прилично продолжать играть, надо забыть о сегодняшней приличной игре и готовиться к следующей», — пояснил он.

Ранее полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал победу над командой Саудовской Аравии.

Также портал «ВашГород.ру» сообщал, что Новосибирский метрополитен продлит работу в дни матчей сборной России.