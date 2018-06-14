Александр Самедов прокомментировал победу сборной России на ЧМ-2018

Полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал победу над командой Саудовской Аравии на чемпионате мира по футболу 2018 года, сообщает kp.ru.

«Есть ощущение, что сделали хороший шаг для того, чтобы выйти из группы. Открывать чемпионат мира в своей стране в полных «Лужниках» — это, конечно, давление. Вся страна смотрела. Да что там, весь мир смотрел. Но эйфории нет, это точно. Просто рады, что победили и идём дальше», — заявил он.

По его словам, когда россияне забили быстрый гол, то были рады, но не успокоились — комфортно стало, когда команда ушла на перерыв с разницей в два мяча.

«А когда забили пять — так вообще здорово», — отметил Самедов.

Как рассказал футболист, в последнее время вокруг команды не было много позитива, и они хотели это изменить.

Ранее защитник клуба «Краснодар» Сергей Петров поздравил своего одноклубника Юрия Газинского с голом за сборную России в матче с командой Саудовской Аравии.

В мае «Аргументы неделi» сообщали, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев посетил Ростов-на-Дону в рамках подготовки к ЧМ-2018.