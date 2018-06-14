Одноклубник Газинского поздравил его с голом на ЧМ-2018

Защитник клуба «Краснодар» Сергей Петров поздравил своего одноклубника Юрия Газинского с голом за сборную России в матче с командой Саудовской Аравии на чемпионате мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает телеканал «360».

«Я счастлив, что Юрий Газинский забил этот гол. Он долго к этому шёл, и желаю ему, чтобы каждая игра была ещё лучше», — заявил Петров.

Как отметил игрок, утром он написал Газинскому, чтобы тот сегодня забил, и это произошло.

Газинский открыл счёт на 12-й минуте матча.

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