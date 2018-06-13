В московском метро открылась выставка в честь ЧМ-2018

В Московском метрополитене открылась выставка, посвящённая чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщает Inforeactor.

Увидеть экспозицию можно с 13 июня до 20 июля на станции «Воробьёвы горы».

На церемонии открытия присутствовали посол ЧМ-2018 Дмитрий Булыкин и заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Экспонаты помещены в десять стеклянных колб. Также представлены плакаты и инфографика.

Кроме того, пассажиры могут ознакомиться с архивными фотографиями с самыми запоминающимися моментами матчей.

Ранее политолог, публицист и председатель Центра исследований, сохранения, поддержки и развития евразийства Юрий Самонкин в беседе с Newinform рассказал о будущем стадионов ЧМ-2018.