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Газинский забил свой первый мяч за сборную России в матче ЧМ-2018 с Саудовской Аравией
14 июня 2018, 18:35
Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский забил свой первый мяч в составе сборной России в матче открытия чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Саудовской Аравии.
В активе 28-летнего хавбека семь официальных матчей за национальную команду, в которых он прежде не отличался голами.
Газинский забил на 12-й минуте матча с Саудовской Аравией.
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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