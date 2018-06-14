Газинский забил свой первый мяч за сборную России в матче ЧМ-2018 с Саудовской Аравией

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский забил свой первый мяч в составе сборной России в матче открытия чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Саудовской Аравии.

В активе 28-летнего хавбека семь официальных матчей за национальную команду, в которых он прежде не отличался голами.

Газинский забил на 12-й минуте матча с Саудовской Аравией.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.