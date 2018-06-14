Сборная России открыла счёт в матче открытия ЧМ-2018 с Саудовской Аравией

Сборная России открыла счёт в матче открытия чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Саудовской Аравии.

Автором первого гола российской команды на 12-й минуте стал Юрий Газинский, замкнувший подачу на дальнюю штангу в исполнении Александра Головина.

Счёт в матче — 1:0 в пользу сборной России.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.