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Глава МВД России посетил Ростов-на-Дону в преддверии ЧМ-2018

25 мая 2018, 13:11

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев посетил Ростов-на-Дону в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, передают «Аргументы неделi» со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

Совещание было проведено в конференц-зале стадиона «Ростов Арена».

Руководители главного управления МВД России по Ростовской области отчитались о проделанной работе, а также доложили о расстановке сил и средств на время проведения ЧМ-2018.

Со своей стороны, Колокольцев отметил важность тесного взаимодействия с другими правоохранительными органами при обеспечении безопасности во время турнира. Об этом сообщается на сайте МВД.

Кроме того, министр ознакомился с условиями проживания сотрудников сводного отряда полиции в здании пункта временной дислокации.

Ранее «Реальное время» сообщало, что на въездах и выездах из Чувашии установили круглосуточные видеорегистраторы к ЧМ-2018.


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