На въездах и выездах из Чувашии установили круглосуточные видеорегистраторы к ЧМ-2018
Это сделано в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Всего установлено 12 таких устройств.
В настоящее время завершается пусконаладка приборов с последующей интеграцией данных в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения МВД по Чувашской Республике.
Ранее издание «Юга.ру» сообщало, что в Сочи изменят расписание пригородных поездов из-за ЧМ-2018.