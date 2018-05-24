На въездах и выездах из Чувашии установили круглосуточные видеорегистраторы к ЧМ-2018

На въездах в Чувашию и выездах из неё установили комплексы с функцией круглосуточной регистрации проходящего транспорта и автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Это сделано в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Всего установлено 12 таких устройств.

В настоящее время завершается пусконаладка приборов с последующей интеграцией данных в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения МВД по Чувашской Республике.

Ранее издание «Юга.ру» сообщало, что в Сочи изменят расписание пригородных поездов из-за ЧМ-2018.