В Сочи изменят расписание пригородных поездов из-за ЧМ-2018

С 25 мая по 25 июля в Сочи изменят расписание пригородных поездов из-за чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу СКЖД.

Движение разделят на две зоны. Пересадка будет осуществляться на станции Сочи.

С 25 мая по 12 июня и с 16 июля по 25 июля сократят маршруты пяти поездов, курсирующих от станций Туапсе и Лазаревская до Имеретинского курорта. Конечной остановкой на данных направлениях будет Сочи.

На указанный период планируется назначить пять дополнительных поездов из Сочи до Имеретинского курорта.

С 13 июня по 15 июля будут сокращены маршруты 11 пар пригородных поездов направлений Туапсе — Имеретинский курорт, Туапсе — Аэропорт, Лазаревская — Аэропорт и Горячий Ключ — Имеретинский курорт. Конечной остановкой станет Сочи.

На этот же период запустят дополнительные составы на маршрутах Имеретинский курорт — Сочи, Сочи — Аэропорт, Имеретинский курорт — Аэропорт, Роза Хутор — Имеретинский курорт, Роза Хутор — Аэропорт, Сочи — Роза Хутор.

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