В Саранске открыли аэропорт к ЧМ-2018

В Саранске открыли аэропорт к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства Мордовии.

Участниками торжественного мероприятия стали исполняющий обязанности министра транспорта России Максим Соколов и глава Республики Мордовия Владимир Волков.

«Вся новая инфраструктура была построена по программе подготовки к чемпионату мира, и она на десятилетия станет хорошим заделом для дальнейшего развития республики», — заявил Соколов.

Со своей стороны Волков добавил, что аэропорт является ключевым объектом наследия ЧМ-2018.

По словам главы региона, комплекс отвечает всем современным требованиям, в том числе с точки зрения обеспечения безопасности.

«И для республики очень важно, чтобы после завершения чемпионата он сохранил статус международного», — отметил он.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в новом терминале аэропорта Перми начали обслуживать международные рейсы.