Новосибирское метро продлит работу в дни матчей сборной России по футболу

Новосибирский метрополитен продлит работу в дни матчей сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года, сообщает «ВашГород.ру».

14 и 19 июня поезда будут ездить до 01:00.

Игры национальной команды покажут на Михайловской набережной. Фан-зона начнёт работу в четверг, 14 июня.

Ранее Nation News сообщал, что на маршруте Санкт-Петербург — Хельсинки запустят дополнительные поезда «Аллегро» на время ЧМ-2018.