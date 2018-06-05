На маршруте Петербург — Хельсинки запустят дополнительные поезда «Аллегро» на время ЧМ-2018

На маршруте Санкт-Петербург — Хельсинки запустят дополнительные поезда «Аллегро» на время чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает Nation News.

Такое решение приняла компания РЖД.

Сдвоенные составы «Аллегро» из Финляндии в Россию поедут 21, 22 и 26 июня в 07:20, 05:20 и 11:00.

В обратном направлении их запустят 22, 25 и 27 июня в 06:40.

Кроме того, «Аллегро» из Хельсинки отправится 4, 11 и 15 июля в 00:57.

Ранее m24 сообщало, что правила въезда автобусов в Москву изменили в преддверии ЧМ-2018.