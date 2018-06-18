Эксперт оценил перспективы сборной Германии на ЧМ-2018

Советник президента ФК «Локомотив» Дмитрий Булыкин в беседе с НСН оценил перспективы сборной Германии, проигравшей команде Мексики в своём первом матче на чемпионате мира по футболу 2018 года.

«За что мы любим футбол? За его непредсказуемость. На бумаге одна команда сильнее, а на футбольном поле всё по-другому», — заявил он.

По его словам, немцы лишь во втором тайме стали играть в свою игру, но мексиканцы удержали счёт.

Как считает Булыкин, для Германии ещё не всё потеряно — в её группе есть Швеция и Южная Корея, нужно играть дальше.

«И немцев это поражение, безусловно, встрепенёт. Немецкая сборная — это топ-уровень, и все от них будут ждать только победы», — добавил он.

Ранее президент Мексики Энрике Пенья Ньето поздравил футбольную сборную страны с победой.

Также политолог, публицист и председатель Центра исследований, сохранения, поддержки и развития евразийства Юрий Самонкин в беседе с Newinform рассказал о будущем стадионов ЧМ-2018.