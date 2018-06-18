Президент Мексики поздравил футбольную сборную страны с победой над Германией на ЧМ-2018

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето поздравил футбольную сборную страны с победой над национальной командой Германии в матче группового этапа чемпионата мира 2018 года.

«Сборная Мексики сражается и побеждает лучшую сборную мира. Мои поздравления! Великолепная игра!» — написал президент в своём Twitter.

Confirmado: México compite y gana frente a los mejores del mundo. ¡Muchas Felicidades a @miseleccionmx! ¡Gran partido!🙌🏻🇲🇽⚽️ — Enrique Peña Nieto (@EPN) 17 июня 2018 г.

Мексиканцы обыграли Германию со счётом 1:0. Следующим соперником команды станет сборная Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что в Мехико зафиксировали искусственное землетрясение от прыжков болельщиков.