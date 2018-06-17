В Мехико зафиксировали искусственное землетрясение от прыжков болельщиков

Сейсмологи в Мехико зафиксировали землетрясение искусственного происхождения в момент гола, который мексиканцы забили сборной Германии на стадионе «Лужники» в матче чемпионата мира по футболу в России.

«Землетрясение, которое было зафиксировано в Мехико, имеет искусственное происхождение. Вероятно, из-за массовых прыжков во время гола сборной Мексики на мундиале», — говорится в сообщении мониторинговой сети землетрясений SIMMSA в Twitter.

Отмечается, что в 11:32 по местному времени его отметили два датчика.

El #sismo detectado en la Ciudad de México se originó de manera artificial. Posiblemente por saltos masivos durante el Gol de la selección de #México en el mundial. Por lo menos dos sensores dentro de la Ciudad lo detectaron a las 11:32. pic.twitter.com/mACKesab3b — SIMMSA (@SIMMSAmex) 17 июня 2018 г.

Чилийские сейсмологи также зафиксировали подобное землетрясение.

Ранее стало известно, что сборная Мексики обыграла Германию в матче ЧМ-2018 со счётом 1:0.