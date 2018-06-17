Сборная Мексики обыграла Германию в матче ЧМ-2018

Сборная Мексики одержала победу над национальной командой Германии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Лужники», завершилась со счётом 1:0.

Автором единственного гола в матче стал Ирвинг Лосано, отличившийся на 35-й минуте, после передачи Хавьера Эрнандеса.

Следующим соперником Мексики станет Южная Корея. Матч состоится 23 июня. В тот же день Германия сыграет со Швецией.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.