Тренер сборной Швейцарии по футболу считает неплохим результатом ничью с Бразилией

Главный тренер сборной Швейцарии по футболу Владимир Петкович прокомментировал ничейный результат с национальной командой Бразилии на чемпионате мира 2018 года.

«Ничья с Бразилией — это неплохо. У соперника было больше шансов, но мы были готовы прессинговать весь матч. Мои игроки молодцы, это хорошее начало чемпионата мира для нас», — приводит слова Петковича РИА Новости.

Он отметил, что в прошедшем матче между командами были спорные моменты с точки зрения судейства.

«В том числе и наш гол мог вызвать споры, но это было нормальное единоборство для штрафной площадки. Просто соперник твёрдо не стоял на ногах», — добавил Петкович.

Ранее сообщалось, что сборная Бразилии впервые за 40 лет не выиграла в дебютном матче на ЧМ.