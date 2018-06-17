Сборная Бразилии впервые за 40 лет не выиграла в дебютном матче на ЧМ

Сборная Бразилии по футболу впервые за 40 лет не смогла одержать победу в первом матче на чемпионате мира.

Об этом сообщает «Чемпионат».

В дебютной встрече на мундиале 2018 года в России пятикратные чемпионы мира сыграли вничью с национальной командой Швейцарии со счётом 1:1.

В 1978 году на мировом первенстве в Аргентине бразильцы разошлись миром со сборной Швеции (1:1).

Ранее сообщалось, что Коутиньо признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 между сборными Бразилии и Швейцарии.