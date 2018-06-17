Коутиньо признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 между сборными Бразилии и Швейцарии

Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира 2018 года с национальной командой Швейцарии.

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

Коутиньо стал автором единственного забитого гола своей команды.

Ранее сообщалось, что сборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью в матче ЧМ-2018 по футболу.