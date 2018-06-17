Сборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью в матче ЧМ-2018 по футболу

Сборные Бразилии и Швейцарии разошлись миром в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счётом 1:1.

Первый гол в противостоянии забил бразилец Филиппе Коутиньо на 20-й минуте. Соперники пятикратных чемпионов мира ответили точным ударом бывшего полузащитника московского ЦСКА Стивена Цубера (50-я минута).

В следующем матче турнира сборная Бразилии сыграет с национальной командой Коста-Рики 22 июня. Швейцарцы встретятся с Сербией в этот же день.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что матч Бразилия — Швейцария в Ростове посетили более 43 тыс. зрителей.