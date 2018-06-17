Матч Бразилия — Швейцария в Ростове посетили более 43 тысяч зрителей

Матч группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Бразилии и Швейцарии посетили 43 109 зрителей.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Вместимость «Ростов Арены», на которой проходит встреча, — 45 тыс. зрителей.

Ранее сообщалось, что матч ЧМ-2018 Германия — Мексика в «Лужниках» посетили более 78 тыс. болельщиков.