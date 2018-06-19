«Результаты абсолютно непредсказуемы»: Домингес об осечке Месси, игре фаворитов и ответственности футболистов

На чемпионате мира не может быть фаворитов, подчеркнул аргентинский футболист Алехандро Домингес в интервью RT. Бывший нападающий «Рубина» и «Зенита» рассказал, как изменился чемпионат России за последние шесть лет, прокомментировал спорную ситуацию, возникшую в сборной Хорватии, а также призвал не винить Лионеля Месси в неудачном старте мундиаля для национальной команды Аргентины.

— Если не возражаете, давайте начнём со спорной ситуации, которая возникла вокруг хорватской сборной. Как возможно, чтобы футболист отказался выходить на поле во время такого важного турнира?

— К сожалению, это так. Я уверен, со временем он раскается в этом решении. Получается, что игрок ставит свои личные интересы выше общей цели, причём в такой момент, когда это совершенно недопустимо. Каждый спортсмен должен иметь это в виду.

— Похожий случай произошёл на Кубке Испании между Зиданом и Себальосом, когда тот только перешёл в клуб. Но ведь нужно понимать, что и общие интересы должны быть превыше личных амбиций. Как вы считаете?

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— Да, я полностью согласен. Последнее слово всегда остаётся за тренером. Как футболист, профессионал, а также из уважения к товарищам по команде ты должен быть готов выйти на поле, даже на 20 или 28 секунд, как произошло в данном случае.

— Футболисты часто чувствуют себя уязвленными: когда их не приглашают в сборную или они проводят слишком мало времени на поле. Всё это — удар по самолюбию игрока, не так ли?

— Да, на самом деле, это так. Мне часто приходилось сидеть на скамейке запасных. Это неприятно, ты чувствуешь себя ненужным, хотя, например, в своём клубе ты являешься важным игроком. Но сейчас мы говорим о турнире такого уровня, на котором просто не имеешь права подвести команду или сомневаться. Всегда нужно поддерживать, мотивировать друг друга и сохранять хороший настрой.

— Вы хорошо знаете российский футбол. Этот мундиаль представляет большой импульс для развития Премьер-лиги, в которой мы видим всё больше легионеров из Европы и Латинской Америки. Так, мы видим, каких успехов добивается Фарфан, играя за «Локомотив». Заметили ли вы какие-либо изменения?

— Да, я приехал сюда шесть лет назад. За это время уровень футбола сильно повысился. Он стал более открытым, а в его копилке много выигранных кубков и турниров. И с каждым годом чемпионат становится всё более конкурентоспособным. Многие выдающиеся игроки переходят в местные клубы, и я думаю, что это идёт на пользу не только виду спорта, но и всей стране.

— К Лионелю Месси после незабитого пенальти возникло много вопросов. Что вы думаете по этому поводу?

— Такое случается. Игроки, которые должны взять на себя столь большую ответственность, знают, что подобные вещи могут произойти. Как аргентинец я уверен, что его мастерство нельзя ставить под сомнение. Сейчас наступает очень важный момент, ведь у Аргентины больше нет шансов на осечку. Надеюсь, они достойно выйдут из сложившейся ситуации.

— Но ведь ошибка Месси — не единственная причина невыразительного результата сборной. Действия игроков средней линии также не были столь выразительными.

— Да, порой болельщики ожидают от Месси слишком многого. Но надо понимать, что он тоже человек и у него может быть неудачный матч, как у любого игрока. Но, в конечном счёте, я бы не стал слишком беспокоиться, учитывая результаты матча. Мы уже видели, что многие фавориты этого мундиаля не показали ту игру, которую от них ожидали.

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— Вы говорите о победа Мексики со счётом 1:0 в матче с Германией, которая в некоторой степени исказила картину чемпионата?

— Да, а также ничья Бразилии. Из сильнейших сборных отличилась лишь Франция, заработав три очка. Но в целом я бы назвал нынешний турнир странным. Хотя все эти примеры ещё раз демонстрируют, каков футбол на самом деле, с его конкуренцией и абсолютно непредсказуемым результатом.

— Мы видели, что Бразилия показала не слишком хороший результат, расслабившись в матче со Швейцарией. Испания неплохо сыграла с Португалией, но они с трудом смогли восстановиться после ухода Лопетеги. Лично у вас есть какой-нибудь фаворит?

— Нет, я не привык делать ставки на конкретные команды. Разумеется, очень хотелось бы, чтобы Аргентина выиграла чемпионат. Ведь несмотря ни на что, мне кажется, очень многие болельщики желают видеть, как именно Месси поднимает кубок над головой. Однако, как мы только что говорили, на мундиале всегда присутствует очень жёсткая конкуренция, а победа с каждым разом даётся всё тяжелее. Все сборные очень серьёзно подходят к подготовке к играм, что отражается на финальных результатах.