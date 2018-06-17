Во всех матчах третьего игрового дня ЧМ-2018 были назначены пенальти

В четырёх матчах третьего игрового дня чемпионата мира по футболу 2018 года в России было назначено пять пенальти.

Как сообщает OptaJoe, это является наибольшим показателем за игровой день с 1998 года, на мундиале во Франции, когда за один игровой день было назначено шесть 11-метровых.

В третий день чемпионата мира в России сразу два пенальти были назначены в матче Франция — Австралия, и по одному в играх Аргентина — Исландия, Перу — Дания, и Хорватия — Нигерия.

Ранее сообщалось, что Денис Глушаков предложил Лионелю Месси вместе тренировать исполнение пенальти в финале ЧМ-2022.