Глушаков предложил Месси вместе тренировать исполнение пенальти в финале ЧМ-2022

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков предложил форварду «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси вместе попрактиковаться в исполнении пенальти в финале предстоящего чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.

«Надеюсь, тебя возьмут на следующий чемпионат мира! В финале будем тренировать пенальти», — написал Глушаков на испанском языке в своём Twitter.

Ojalá que te lleven al próximo Mundial! Al final vamos a Entrenamos el penalti😁 pic.twitter.com/m5jKuPBCcp — Denis Glushakov (@DGlushakov8) 16 июня 2018 г.

Месси не реализовал пенальти в матче чемпионата мира по футболу 2018 года в России со сборной Исландии. Глушаков, в свою очередь, подвергся критике за нереализованный 11-метровый в полуфинале Кубка России сезона-2017/18 с «Тосно».

Ранее Жозе Моуринью охарактеризовал игру Месси в матче с Исландией на ЧМ-2018.