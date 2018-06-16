Месси не реализовал пенальти в матче ЧМ с Исландией

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не реализовал пенальти в матче первого тура чемпионата мира 2018 года в России с национальной командой Исландии.

На 64-й минуте удар Месси с одиннадцатиметровой отметки отбил вратарь исландской сборной Ханнес Халльдоурссон.

Это первый пенальти, который не был реализован на ЧМ-2018.

Ранее нападающий сборной Аргентины по футболу Серхио Агуэро в матче с Исландией забил свой первый мяч на чемпионатах мира.